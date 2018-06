PF prende quadrilha que exportava drogas direto do Nordeste

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 20, a Operação São Francisco e anunciou o balanço das prisões e apreensões realizadas desde o último sábado, quando deteve o colombiano Gustavo Duran Bautista, líder dessa organização que utilizava empresas de exportação de frutas para o tráfico internacional de drogas. Segundo o superintendente da PF em São Paulo, Jaber Saadi, foram realizadas 16 prisões (oito estrangeiros) e apreendidos 525 quilos de cocaína, 12 veículos, um helicóptero, duas aeronaves, US$ 45 mil e R$ 35 mil em espécie e passaportes. De acordo com Saadi, a operação estava sendo investigada há cerca de quatro anos e foi batizada de São Francisco porque essa quadrilha transportava a droga para uma fazenda dessa região, onde funcionava a empresa de exportação e importação de frutas Mariad - instalada na Bahia, de propriedade do colombiano Bautista e considerada modelo no Nordeste - e camuflava a droga em um fundo falso das caixas de frutas que seriam transportadas para a Europa. Segundo o delegado Luiz Roberto Ungaretti Godoy, chefe da Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, é prematuro dizer se a quadrilha de Duran Bautista era uma ramificação do Cartel do Norte do Vale, cujo líder Juan Carlos Ramírez Abadia foi preso recentemente em São Paulo. Mas adiantou que um dos pilotos que prestavam serviço para Duran Bautista também tinha ligações com o Cartel do Norte do Vale. "Isso é objeto de investigações", emendou. O delegado disse que o hangar Marreco, no Campo de Marte, que foi lacrado após a apreensão das aeronaves e do helicóptero, é de propriedade de Bautista. Godoy disse também que a quadrilha de Duran Bautista atuava no Brasil há cerca de cinco anos e que ele se apresentava como um grande empresário do ramo de exportação de frutas. O patrimônio dele é avaliado em mais de US$ 100 milhões. Entre os crimes que as 16 pessoas detidas nesta segunda pela Polícia Federal poderão responder, estão os de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Outros presos Adriana Aparecida Rodrigues, 33 anos, procuradora de exportação da Mariad Importação e Exportação de Frutas, foi presa na manhã desta segunda em sua residência na praia de Piedade, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes. Ex-mulher de Durán Bautista, Adriana continuava trabalhando na empresa, usada para levar cocaína para a Europa. A PF também cumpriu mandado de busca e apreensão na sua casa, recolhendo computador e documentos. Ela não prestou depoimento à PF no Recife, pois o faria em São Paulo, para onde seria levada. Além da ex-mulher, também foi presa a gerente da Fazenda Mariad, Ana Lúcia de Araújo Lima, no fim da manhã desta segunda, em Juazeiro (BA). Em São Roque, no interior de São Paulo, a PF prendeu o piloto Milton Helfntens, conhecido do Ralf, acusado de integrar uma quadrilha internacional de traficantes de drogas. Ralf foi detido em sua casa, no centro da cidade, e levado para a sede da PF em São Paulo. Segundo o delegado Fernando Bonsack, ele negou o crime, mas a PF tem provas de seu envolvimento. Ralf é suspeito de fazer o transporte de drogas e de dinheiro para a organização. (Com reportagem de Elizabeth Lopes, da Agência Estado, e Angela Lacerda, José Maria Tomazela e Tiago Décimo, do Estadão)