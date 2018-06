PF prende sargento da PM que colaborava com traficantes da Maré

RIO - A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã deste domingo, 30, seis pessoas ligadas ao traficante Menor P, chefe do tráfico no Complexo da Maré, ocupada pelas forças policiais do Rio de Janeiro neste domingo. Entre os detidos estão um sargento da Polícia Militar, um ex-agente penitenciário e a ex-namorada do traficante, presos preventivamente na operação da PF por determinação da Justiça Estadual. Todos responderão por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As detenções fazem parte das investigações que levaram à prisão do Menor P.

Segundo a nota da Polícia Federal, o sargento da PM, de 41 anos, lotado no 5 º Batalhão (Praça da Harmonia, no centro do Rio), vazava informações aos traficantes sobre as operações policiais. Por sua vez, o ex-agente penitenciário, de 35 anos, foi autuado em flagrante pela PF por posse irregular de arma de fogo, mas também é acusado de informar aos criminosos sobre o andamento das investigações. O ex-agente contava com a ajuda de um homem de 51 anos, que também foi preso na operação portando uma arma de fogo.

No esquema descoberto pela PF, a ex-namorada do Menor P era responsável pelos depósitos bancários para a compra de drogas, sendo recompensada com presentes caros, como carros e imóveis. Os demais participavam também no recolhimento de dinheiro e atividades para a família do chefe do tráfico. O sargento da PM foi encaminhado ao Batalhão Prisional da Corporação, enquanto que os demais presos foram encaminhados ao sistema prisional do Estado.