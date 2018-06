PF prende seis pessoas e apreende barcos, carro e cigarros no Paraná

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas durante ações no combate ao contrabando e descaminho na noite de quarta-feira, no Paraná. A Polícia Federal também apreendeu cerca de cinco mil pacotes de cigarros de origem estrangeira, duas embarcações, um veículo e foram presas seis pessoas.

A primeira apreensão ocorreu por volta de 20h às margens do Lago Itaipu, em Guaira. Uma equipe de policiais federais e militares da Força Nacional surpreendeu um grupo de pessoas fazendo o desembarque de várias caixas de cigarros de origem estrangeira.

A carga, cerca de 70 caixas, era retirada de um barco e carregada em um veículo Vectra quando houve a abordagem policial. Quatro pessoas foram presas e um menor apreendido, bem como a mercadoria, o veículo, o barco, um motor de popa de 40HP e duas motocicletas.

Outra ação ocorreu na madrugada, também no Lago Itaipu, quando policiais federais, por meio de sua unidade especializada em patrulhamento fluvial e marítimo, apreenderam uma embarcação carregada com cerca de 40 caixas de cigarros oriundas do Paraguai.

Em diligências no Lago, a equipe avistou uma embarcação suspeita e saindo em sua perseguição, conseguiram interceptá-la próximo à região onde se localiza uma mineradora, em Terra Roxa. Foi preso o condutor e a carga transportada à Delegacia de Polícia Federal em Guaira.