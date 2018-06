PF prende suíço com 3 quilos de cocaína em Cumbica A Polícia Federal prendeu na última segunda-feira, 26, no Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, o suíço, H. A. N., de 56 anos. Ele tentava embarcar com pouco mais de 3 quilos de cocaína para Zurique, Suíça. Agentes federais suspeitaram do passageiro, que se encontrava na fila do check in com um comportamento nervoso. Eles decidiram revistá-lo e encontraram no fundo falso de uma das malas um volume contendo a cocaína. H. A. N. disse que receberia cerca de oito mil francos suíços assim que chegasse com a droga em Zurique. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de prisão.