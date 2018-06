PF prende suspeitos de furtar equipamentos de Universidade Federal em Minas

SÃO PAULO - Três pessoas suspeitas de envolvimento com furto e receptação de bens da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas, foram presas em flagrante no último sábado, pouco tempo depois do crime.

Segundo a Polícia federal, após a informação do furto, foram realizadas diversas diligências que possibilitaram identificar as pessoas que, com certa regularidade, furtavam, vendiam e compravam elétricos e eletrônicos de propriedade da Universidade. O material era revendido diretamente pelos envolvidos no furto e, com maior frequência, por lojas do setor de informática.

A investigação prossegue com a possibilidade de identificação de outros responsáveis e será, oportunamente, encaminhada à Justiça Federal para as demais providências de direito.

Os presos foram indiciados por furto qualificado, tipificado no artigo 155, ? 4º, II; furto simples, artigo 155; e receptação, artigo 180; todos do Código Penal, com penas que vão de 01 a 08 anos reclusão, conforme o caso.