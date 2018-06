PF prende traficantes com 10 kg de cocaína em Cachoeirinha

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira, 24, três pessoas com 10 quilos de cocaína que estavam ocultos em um compartimento oculto no tanque de gasolina de uma Parati. Foram presos Ordalino Junior Fraga, de 34 anos, Ilton Valério da Silva, de 38 anos, e Citer Villalva Peralta, de 31 anos. Eles seguiam de Campo Grande (MS) e foram abordados no Centro de Cachoeirinha (RS). A droga foi encontrada após denúncia anônima e seria distribuída na Região Metropolitana de Porto Alegre.