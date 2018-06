PF prende trio que assaltava Correios no Maranhão A Polícia Federal prendeu na manhã de quinta-feira, 20, três acusados de assalto a um caminhão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Maranhão. O assalto aconteceu na madrugada do último sábado na Rodovia BR-135, no trecho entre São Luís e Imperatriz. Após renderem o motorista, os suspeitos tentaram passar por uma blitz feita pela Polícia Federal contra o tráfico de drogas naquela rodovia, próximo ao município de Matões do Norte. Houve troca de tiros e os três conseguiram fugir pelo matagal. Após uma busca na região, os agentes encontraram um veículo Gol que, posteriormente foi reconhecido pelo motorista do caminhão como sendo o usado pelos criminosos na ação. Os três acabaram sendo presos na quinta-feira nas cidades de Santa Inês e Pedreiras. As investigações revelaram que todos já se envolveram em vários assaltos contra agências dos Correios no interior do Maranhão.