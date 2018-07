PF promete rigor na fiscalização durante piracema A Polícia Florestal promete rigor durante a Piracema - período em que os peixes se reproduzem, que começou na quinta-feira e vai até o dia 28 de fevereiro de 2002. Pelo menos 9 pessoas já foram detidas ao pescar de forma irregular no rio Piracicaba e outras duas em lagoas marginais, próximo ao município de Conchas. Com eles polícia promete ser rigorosa também no rio Mogi Guaçu. A operação no rio Piracicaba contou com participação de 20 policiais. "A fiscalização, a partir de agora será contínua", disse o sargento da Polícia Florestal, João Mauro Zambom. Apenas a pesca de barranco está liberada, mas há a necessidade de respeitar uma distância 1,5 mil metros de corredeiras e cachoeira. A pesca de barco esta proibida. Há também limite de peixe para ser pescado. "Cada um pode levar para casa apenas cinco quilos, mais um exemplar", acrescentou o sargento. Para os infratores a multa vai de R$ 500,00 a R$ 28 mil. Como o crime é ambiental, o infrator pode pegar também de um a três anos de prisão.