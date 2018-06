PF prossegue com a Operação Clone no Rio de Janeiro Cerca de 20 agentes da Polícia Federal deflagraram, na manhã de hoje, diligências em diferentes pontos do Rio de Janeiro e de Niterói, para cumprir três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão, dando prosseguimento à Operação Clone iniciada na última sexta-feira. A polícia espera prender outros integrantes da quadrilha e obter mais provas contra os criminosos especializados em dar golpes via Internet. Dois comerciantes da Barra da Tijuca, que participam do esquema revendendo mercadorias adquiridas de forma irregular pela quadrilha, são alvos da operação.