PF quer centralizar investigação sobre assassino de taxistas A Polícia Federal poderá centralizar as investigações sobre os crimes em série que teriam sido praticados pelo ex-motorista de ônibus Anestor Bezerra de Lima, de 30 anos. A Polícia Civil de Mato Grosso pediu a colaboração da PF nas investigações em São Paulo, Minas Gerais, Rondônia e Mato Grosso. Anestor confessou informalmente a policiais que teria informações para repassar à PF sobre tráfico de drogas no País. Um delegado de Mato Grosso será designado nos próximos dias para ouvi-lo e confirmar ou não as possíveis acusações. Em ofício, o delegado de Colniza (MT) - onde Bezerra de Lima foi preso sexta-feira - Cristian Alessandro Cabral, pede que a PF centralize as investigações para esclarecer os crimes cometidos por Bezerra de Lima. A lista de crimes atribuídos a Bezerra de Lima aumentou para nove com a localização, ontem, em Porto Velho (RO), do corpo do taxista Alonso Eugênio de Melo. A polícia de RO não descarta a participação de Anestor no crime. O motorista de ônibus está isolado em uma cela no presídio de segurança máxima Pascoal Ramos e deve permanecer lá até que a Justiça defina sua transferência para outro Estado. A pistola 765 apreendida com ele passará por um exame de balística que identificará se os projéteis encontrados nos corpos dos taxistas mortos em Minas, São Paulo e Rondônia saíram da arma.