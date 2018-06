PF realiza maior apreensão de cocaína pura na região de Ilhéus

Uma denúncia anônima levou a Polícia Federal em Ilhéus, com apoio da Polícia Militar de Ipiaú, ambas na Bahia, a estourarem, no último domingo, 9, um laboratório de refino de drogas, localizado em uma fazenda na zona rural de Ubatã, no mesmo Estado. De acordo com a PF, inicialmente, foram encontrados cerca de 36 quilos de substância com aparência de cocaína, materiais usados para o refino da droga, arma de fogo de uso restrito, além de um veículo Fiat Strada, com placa da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, usado para o transporte da droga. Na sede da delegacia de Polícia Federal em Ilhéus, após perícia no veículo apreendido, os policiais encontraram mais 12 quilos da droga, elevando para 48 quilos o total de cocaína pura apreendida, o que significa a maior apreensão da região no ano. Três traficantes, que conseguiram fugir no momento da abordagem policial ao laboratório, foram presos na última segunda-feira, 10, no aeroporto de Salvador, enquanto tentavam comprar passagens aéreas para o Estado do Mato Grosso. Os presos foram autuados por tráfico de drogas e podem pegar até 15 anos de reclusão.