PF rebate crítica de franceses sobre acesso às autópsias

A Polícia Federal e a Secretaria estadual de Defesa Social (SDS) rebateram nesta quarta-feira, 17, as críticas do Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil (BEA), que investiga o acidente com o Airbus da Air France. Em nota, a PF afirmou que, sem credencial, ninguém pode participar dos trabalhos realizados pelo Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, que realiza autópsias nos corpos de vítimas do voo 447.

