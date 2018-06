PF recua e cancela as emissões de passaporte amanhã A Polícia Federal informou ontem que não vai atender aos pedidos de emissão de passaporte marcados para amanhã em seus oito postos da capital e Grande São Paulo. A PF aceitou o agendamento para sexta-feira, mas decidiu conceder folga a todos os funcionários administrativos no Estado, depois de o governo federal ter decretado ponto facultativo, por causa do feriado de hoje. A PF paulista emitiu nota ontem, avisando que os agendamentos de amanhã foram cancelados e as pessoas prejudicadas não precisariam fazer novo cadastramento para o serviço. "Solicitamos aos cidadãos que agendaram a emissão do passaporte para esse dia na Superintendência da PF em São Paulo (na Lapa, zona oeste) e demais postos de emissão que compareçam em qualquer dia da semana posterior ao dia 16."