PF tenta prender quadrilha que clonava cartões Cerca de 30 policiais federais deflagraram nesta manhã a Operação Clone, no Rio de Janeiro, com o objetivo de prender integrantes de uma quadrilha especializada em efetuar compras irregulares na Internet, por meio de um processo de clonagem de cartões de crédito, em diferentes pontos do Rio de Janeiro e de Niterói. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha vinha sendo investigada desde dezembro de 2005. Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão pela 3ª Vara Estadual Criminal de Niterói. Alguns dos envolvidos estariam ligados também ao tráfico de drogas.