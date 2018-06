PF vai apurar violação de e-mail pessoal de Dilma

BRASÍLIA

A Polícia Federal decidiu abrir investigação sobre uma suposta invasão por um hacker de Brasília do e-mail pessoal da presidente Dilma Rousseff, hospedado no servidor UOL. O acesso ilegal à conta teria ocorrido no ano passado, quando Dilma era candidata do PT à Presidência.

"O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar a suposta invasão do correio eletrônico pessoal da presidenta Dilma Rousseff por hacker", informou, por meio de nota, o Ministério da Justiça.

O Palácio do Planalto preferiu não se manifestar sobre o episódio, deixando o assunto para a PF. De acordo com assessores, trata-se de um caso de polícia que deve ser tratado como tal.

Reportagem publicada ontem pelo jornal Folha de S.Paulo revelou que um hacker - expert em informática que se utiliza de conhecimento técnico e de softwares para invadir computadores alheios - teria invadido o e-mail de Dilma e copiado cerca de 600 mensagens recebidas por ela durante a campanha eleitoral. O mesmo hacker teria tentado vender as informações a dois partidos de oposição - PSDB e DEM -, mas não obteve sucesso.

A invasão só foi possível porque o hacker se "abasteceu" de informações nos computadores, também invadidos, do Diretório Nacional do PT. As máquinas do partido possuem informações reservadas sobre o cadastro de seus filiados, incluindo Dilma.

Partido. Ontem, o diretório nacional do PT confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que teve o site invadido por um hacker antes da eleição, no primeiro semestre do ano passado.

O partido informou que comunicou a invasão à Polícia Federal para que fossem tomadas providências. Desde então, o sistema de segurança foi reforçado e nenhum outro ataque ocorreu, informou a assessoria de imprensa do PT.

O teor das mensagens franqueadas pelo hacker à reportagem não revelou, até o momento, nada comprometedor. Assuntos referentes a agenda de campanha ou manifestações de solidariedade na disputa presidencial. O correio eletrônico do ex-ministro José Dirceu também foi supostamente acessado, segundo a reportagem.

A PF, que tem um núcleo de combate a crimes cibernéticos e conta com especialistas na área, vai tentar rastrear o invasor e a estratégia utilizada para capturar as mensagens de Dilma ou endereçadas a ela.