PF vai cancelar emissão de passaportes no Mato Grosso

SÃO PAULO - A Polícia Federal do Mato Grosso vai suspender a emissão de passaportes em todo o Estado a partir desta sexta-feira, 17, de acordo com o Sindicato dos Policiais Federais (Sinpef). O ato integra a "Operação Blackout" desencadeada em todo o País pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) nesta quinta-feira, 16.

Além da suspensão nas emissões de passaportes, a PF do Mato Grosso realiza ao longo da próxima sexta, operação-padrão na Rodovia BR-364, que interliga Cuiabá a Rondonópolis. A operação estende-se ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon, onde a fiscalização intensa dos policiais deve ter início às 17h.

O presidente do Sinpef do Mato Grosso, Erlon José de Souza, disse que os atendimentos à população serão cancelados, inclusive aqueles com agendamento confirmado. O Mato Grosso tem cinco postos onde são expedidos documentos, entre eles os passaportes, nas cidades de Cáceres, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças e na capital, Cuiabá. Os serviços devem ficar paralisados até a próxima terça-feira, 21.

Blackout. A operação da PF denominada Blackout desencadeia uma série de operações-padrão em portos, aeroportos e em fronteiras de todos os estados do Brasil. Além de agentes federais, papiloscopistas e escrivães também aderiram à greve nacional, deflagrada há nove dias. A categoria quer a reestruturação da carreira de acordo com os cargos em nível superior além da contratação de novos servidores.