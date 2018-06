PF vai investir R$ 70 milhões para melhorias na emissão de passaportes

SÃO PAULO - A Polícia Federal receberá R$70 milhões para realizar investimentos na emissão de passaportes. A verba é parte dos R$ 150,6 milhões liberados para os ministérios da Justiça e da Defesa. A medida foi aprovada nesta quinta-feira, 26, em sessão conjunta realizada pela Câmara e o Senado.

Segundo nota divulgada pela PF, o dinheiro será utilizado para o pagamento das cadernetas à Casa da Moeda, para renovação e ampliação do parque de máquinas e para modernização do sistema de informática. A expectativa do órgão é que os investimentos estabilizem o atendimento ao usuário.