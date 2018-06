PF vai refazer provas que acusam Sarneys A Polícia Federal ainda não tomou conhecimento das falhas apontadas pela Justiça para anular parte das provas do inquérito da operação Factor (ex-Boi Barrica), que investigou o empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), mas vai tentar refazer todas as provas consideradas imprestáveis. "Não nos cabe questionar, mas cumprir integralmente a decisão judicial", afirmou o delegado Luiz Pontel de Souza, diretor executivo da PF. "Se for o caso, todo o inquérito será refeito", explicou.