Pholia: uma festa com mais de 15 anos Os mais jovens podem achar que o Pholia é novidade, mas ele já foi considerado uma das maiores festas de rua da Cidade. Depois de três mudanças de endereço, o evento tenta recuperar sua força, mas ainda lembra com carinho do passado. ?O Pholia começou em 1991. Na época, a brincadeira ocorria na Avenida Brigadeiro Faria Lima?, conta Orlando José Dal Secco, presidente da ABBC. Ele diz que em sua primeira edição, a rua recebeu ?apenas 3 mil pessoas?. ?Na última edição feita na Brigadeiro, em 1999, mais de 200 mil foliões participaram da festa?, lembra o presidente. Para ele, o segredo do sucesso do Pholia é o caráter de brincadeira. ?Nós promovemos uma festa para quem nunca brincou o carnaval, queremos resgatar essa coisa antiga. Por isso o nosso Pholia é grafado com ph?, explica. Se o auge da festa foi na Faria Lima, os piores anos ocorreram em sua passagem pelo Sambódromo de São Paulo. ?Nos deixaram de castigo por dois anos. São tempos que todos da festa pretendem esquecer?, dispara Secco. Ele defende que um local tão grande afugentou o público, que só começou a retornar na segunda mudança de casa do Pholia. ?Com a ida para a Zona Norte, voltamos a bater 60 mil pessoas. O que mostra que não temos nada a ver com carnaval de sambódromo. Nossa raiz é na rua?. Em 2006, os foliões precisaram recolher seus confetes e serpentinas, pois tiveram que mudar de casa novamente: a festa passou a ser realizada no Memorial da América Latina. Cansados da mudanças, os organizadores decidiram ver apenas as coisas boas. ?Como o local não é totalmente aberto, a segurança é maior. Os espectadores ficam mais tranqüilos?, acredita o presidente da ABBC. Além disso, a área facilita a evolução dos componentes. ?O espaço é muito bom e o circuito é um ?U?. Os blocos mais bonitos e animados podem passar de novo, o que não acontece na avenida?. DIVIRTA-SE Pholia 2007 - Neste sábado e domingo, no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, Barra Funda) Das 15h às 20h30 Entrada franca