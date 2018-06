PHS lança Oscar Silva candidato à Presidência O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) lança amanhã, na Assembleia Legislativa de São Paulo, sua candidatura própria à Presidência da República. O advogado Oscar Silva será aclamado na convenção paulista do partido para concorrer ao cargo. Sua principal bandeira, segundo o site do PHS, é a extinção de impostos. Entre os convidados que devem participar do evento está o pré-candidato tucano ao governo paulista, Geraldo Alckmin.