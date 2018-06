Picada de escorpião mata menina de oito meses em Alagoas

A menina Jenifer Liziane Santos Dias, de oito meses, morreu na madrugada desta sexta-feira, 25, vítima de uma picada de escorpião, logo após procurar socorro na Unidade de Emergência em Maceió. Jenifer foi picada em casa, no município de Campo Alegre, a 160 km de Maceió. O infectologista do Hospital Hélvio Auto, Marcelo Constant, explica que registra mais de 1.200 casos por ano de picadas de escorpião. Desse total, cerca de 98% das pessoas picadas pelo animal não correm risco de morte. "O adulto não corre risco de morte ao ser picado, mas é recomendável procurar um hospital porque a pessoa sente uma dor forte durante horas. Já a criança precisa de um soro próprio e quanto menor a idade, mais perigosa é a picada do escorpião", alertou. Em Alagoas, o Hospital Hélvio Auto é referência na a aplicação do soro em crianças. A recomendação é procurar o hospital em até duas horas, para que as chances sejam maiores. No caso de adultos, qualquer hospital pode tratar a picada. O escorpião se prolifera em locais onde há baratas e entulho, como restos de materiais de construção. Em caso de picada, lave o local com água e sabão, não passe nada sobre o local, nem amarre, fure, corte ou sugue o ferimento. Depois, procure um posto de saúde ou um hospital.