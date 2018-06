Picadeiro do Memorial reúne 26 espetáculos Espécie de festival circense, Panorama Paulista trouxe para a cidade 26 espetáculos. São três por dia, cada um com uma hora de duração. Hoje, apresentam-se a Cia. Anjos Voadores, às 11h, o Galpão do Clã, às 15h, e Criança Feliz, às 19. No Memorial da América Latina (Av. Auro Sores de Moura Andrade, 664, portão 8, Barra Funda). Tel.: 3823-4655. Grátis.