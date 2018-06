Pichadores do Cristo se oferecem para limpeza em túnel no RJ

SÃO PAULO - Os pichadores Edmar Batista de Carvalho, de 24 anos, e Paulo Souza dos Santos, de 28 anos, acusados de pichar a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no último dia 14, deram início na manhã desta sexta-feira, 30, ao Programa Antipichação na cidade.

A dupla se ofereceu voluntariamente para inaugurar o projeto, começando com a limpeza do pórtico de entrada do Túnel Novo, em Botafogo, sentido Copacabana, segundo informações da Prefeitura.

Os voluntários aprenderam como fazer a limpeza das paredes do túnel, que teve parceira do Shopping Rio-Sul, utilizando um novo equipamento para a remoção de pichações com jato de gelo seco. A ação contará com a Comlurb, que vai limpar as duas galerias do túnel e a fachada voltada para a Avenida Princesa Isabel, no Leme.

O Túnel do Pasmado também receberá os serviços de limpeza e, numa etapa seguinte, o Túnel Velho, nas proximidades do Cemitério São João Batista, terá os mesmo benefícios e pintura de suas galerias. Além das ações de restauro, o programa inclui a atuação da Secretaria Especial da Ordem Pública, que realizará operação de repressão aos pichadores que, se forem pegos em flagrante, serão conduzidos à Delegacia Policial.