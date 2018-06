Pilotagem virtual

JOGO DE PIT STOP Faça um pit stop virtual em um McLaren dos tempos de Ayrton Senna. Acionando os botões de um monitor, no estande do Instituto Ayrton Senna, você troca pneus e reabastece. Exposição de capacetes usados pelo piloto e um documentário sobre o tricampeão completam os atrativos. MOMENTO DE PARAR Hora de fazer um pit-stop de verdade em uma réplica de um F1, no estande da Scorro Rodas, com direito a cronometragem para averiguar a eficiência dos ?mecânicos?. Troque os pneus em menos de 10s23 e ganhe um MP3. SIMULADOR DE TRÂNSITO A Fiat usou o Línea para criar um simulador para o tráfego urbano, no qual se pode avaliar do sistema de GPS integrado ao painel do novo modelo. No estande, aproveite também para participar do quiz interativo e concorrer a brindes, como miniaturas do Linea. CONTRA AS FERAS Mostre suas habilidades na pista de autorama da Tracker desafiando até mesmo pilotos do automobilismo nacional, como Rodrigo Sperafico e Felipe Maluhy, que estarão no estande nos dias 1 e 3 de novembro. Reginaldo Leme, comentarista de F1, visitará o espaço nos dias 6 e 8. DENTRO DO CARRO Sinta o prazer de estar em um cockpit e de poder acelerar um simulador de Fórmula 1 bastante realista, o Grand Prix 4, no estande do Estadão. COMO NA F1 Para os apaixonados por Fórmula 1, esta é a grande oportunidade para tirar uma foto em uma réplica de corrida e também de se ver na figura de um piloto, colocando a cabeça no corpo de um competidor de papelão, no estande da Toyota. QUESTÃO DE MEMÓRIA Complete o simples jogo de memória em menos de 17 segundos, na Positron, e ganhe um ingresso para a última etapa da GT3 Brasil, marcada para 30 de novembro, em Interlagos. CARRO LIMPO Suje o carro com armas de paintball e depois teste as máquinas de lavagem para deixar o veículo limpo novamente, no estande da Electrolux. Este espaço também tem brindes e sorteio de prêmios de hora em hora. PARA PISAR FUNDO Na Nissan, teste o modelo superesportivo GT-R da marca em uma corrida de Gran Turismo. SOM E FÚRIA Além de sentir a potência do que há de melhor em termos de aparelhagem de som para carros, no estande da Ibuster você percorre uma volta virtual pelo circuito de Interlagos, palco da decisão do Mundial de Fórmula 1. NOVO SPEED RACER No estande da Petrobras, os fãs de Speed Racer poderão experimentar a versão futurista de um jogo baseado no clássico desenho da década de 1960. SEU MODELO O jogo de tunagem é um dos principais atrativos do espaço do Senai. Personalize o veículo ao seu gosto e leve uma foto do modelo que você inventou impressa como recordação.