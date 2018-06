Piloto apresenta atestado e cancela depoimento na CPI O piloto Marco Aurélio Incerti de Lima cancelou o depoimento que prestaria nesta quarta-feira, 12, na CPI do Apagão Aéreo da Câmara. Ele pilotou o Airbus A320 da TAM no dia 17 de julho antes do acidente que resultou na morte de 199 pessoas. O comandante alegou motivos de saúde e apresentou atestado médico à comissão. Ficou mantido para 11 horas o depoimento do presidente da Oceanair Transportes Aéreos, German Efromovich. (Com informações da Agência Câmara)