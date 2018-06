Piloto automático estava desligado; avião emitiu 24 alertas

Os investigadores tentam determinar a localização dos destroços com base na altitude e velocidade do avião no momento em que a última mensagem foi enviada. Correntes podem ter dispersado os destroços pelo fundo do mar, disse ele.

"Vejam a complexidade do problema", declarou. Laurent Kerleguer, um engenheiro especializado em fundo oceânico e que trabalha com a equipe de investigação, disse que a área vista como a mais promissora tem 4,6 mil quilômetros de profundidade em seu ponto mais profundo e 864 metros no mais raso. A temperatura e a salinidade da água podem afetar a distância que o sinal do pinger é capaz de viajar, disse ele.