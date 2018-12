Ouça áudio do piloto da Latam sobre falha na aeronave

O piloto do avião da Latam - voo LA 8084, que fez um pouso de emergência na madrugada desta quinta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Confins, na região Metropolitana de Belo Horizonte, disse à torre de comando que estava com um problema sério e que precisava de ajuda para aterrissagem. O Estado obteve o áudio da conversa entre o piloto e a torre de comando.

"Por gentileza, providencie bombeiros, ok amigão? A aeronave está muito pesada, sem condições de alijamento. Solicito ajuda dos senhores. Estamos com esse problema um pouco sério, ok? Estamos praticamente sem o sistema elétrico", disse o piloto.

A Latam informou que o Voo LA8084 partiu às 00h30 de Guarulhos com destino a Londres e precisou realizar um pouso de emergência às 1h43, em Confins, devido a questões técnicas. Segundo a companhia, durante o pouso, os pneus da aeronave foram danificados e terão de ser trocados para, então, retirar o avião da pista que, inicialmente, ficará fechada até, pelo menos, 19h desta quinta-feira.

Uma passageira, identificada apenas como Paula, contou no Twitter ter vivido momentos de pânico, com cerca de 40 minutos de voo. Foi quando os passageiros ouviram um barulho alto e todas as televisões das poltronas se apagaram.

Segundo o relato, poucos minutos depois o piloto apertou erroneamente o botão do microfone, ao tentar se comunicar com a torre, e informou por engano aos passageiros que o sistema elétrico da aeronave tinha parado e o avião estava sem estabilidade.

Em entrevista ao Estado, o passageiro Marcello Santana disse que os passageiros entraram em pânico após o áudio da conversa do piloto com a torre de comando vazar.

" Muitos choraram, outros passageiros gritavam. Eu tentei manter a calma. Foi cortado o sistema de ar condicionado da aeronave, ficou muito quente. Nós vivemos uma sensação de 'momento final', alguns ficaram introspectivos e outros berravam', disse Santana.

Segundo o passageiro, o momento de maior tensão foi quando o avião aterrissou. "Nunca vivi uma experiência dessa e nunca mais quero viver na vida. Na hora da aterrissagem, o avião deu um tranco forte e estourou os pneus. Parecia que o avião tinha entrado de peito na pista", explicou Santana.

Em nota, a Latam informou que todos os passageiros desembarcaram em segurança e estão recebendo a assistência necessária.