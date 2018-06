Piloto da TAM diz ter feito manobra brusca para evitar colisão

O piloto de um Airbus da TAM que fazia o vôo 3813, seguindo de Palmas, no Tocantins, para Brasília, no Distrito Federal, teve de fazer uma manobra brusca na manhã desta segunda-feira, 5, para desviar de uma outra aeronave em rota de colisão. Os 100 passageiros da aeronave tomaram um susto e, em seguida, foram informados pelo comandante que a manobra teve de ser feita para evitar um choque com uma aeronave não identificada. Os passageiros ficaram tensos e alguns se sentiram mal. O incidente aconteceu cerca de 30 minutos após a decolagem, às 5h16. Segundo a assessoria da TAM, o procedimento teria sido realizado depois de um alerta emitido pelo sistema da aeronave usado para evitar colisões. Além do incidente, o avião arremeteu na primeira tentativa de pouso sem motivo confirmado. Contudo, a aeronave pousou normalmente na segunda tentativa, às 7h14, no Aeroporto de Brasília. Já a assessoria do Centro de Comunicação da Aeronáutica (CECONSAER) informou que analisou as informações do piloto e que o radar do Centro de Controle de Brasília (Cindacta 1) não detectou nenhuma aeronave se aproximando do avião da TAM. Os dados do equipamento indicaram que o avião mais próximo passou a cerca de 37 quilômetros de distância. A assessoria ressaltou ainda que não foi detectado nenhum risco para o tráfego aéreo. Matéria ampliada às 18h56