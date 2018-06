Piloto tentar pousar em aeroporto fechado no PR e acaba fora da pista

SÃO PAULO - O piloto de um avião de pequeno porte provocou um incidente no Aeroporto municipal de Cascavel, no Paraná, ao tentar pousar com o terminal fechado na manhã desta quarta-feira, 18.

Segundo a administração do aeroporto, as operações estão suspensas desde as 23 horas de terça-feira, 18, por conta do mau tempo. O piloto da aeronave não respeitou as restrições e acabou pousando fora da pista, danificando o trem de pouso e as asas do equipamento. Ninguém se feriu.