Pilotos ameaçam entrar em greve no dia 20

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), entidade que representa pilotos e comissários, aprovou nesta sexta-feira um indicativo de greve para o próximo dia 20. Os trabalhadores farão nova reunião na próxima quinta-feira, dia 19, para confirmar se vão interromper as atividades na sexta-feira que vem (20/12).

A indicação de greve ocorre porque as empresas e os trabalhadores não chegaram a um acordo sobre o dissídio da categoria. A proposta das empresas é de corrigir os salários pela variação do INPC, acumulado em 5,58% nos últimos 12 meses até novembro. Já os trabalhadores reivindicam um reajuste de 8%, segundo o presidente do SNA, Marcelo Ceriotti.

Se confirmada, a paralisação ocorrerá no dia em que muitas empresas entram em férias coletivas para as festas de fim de ano, uma época de alta temporada para a aviação. O sindicato diz que tentará novo acordo com as empresas até o dia 19.