Pilotos da Air France pedem mais segurança Quatro sindicatos da Air France que reúnem 30% dos pilotos pediram "reforma profunda" na segurança dos voos. Entre as exigências estão treinamento para situações de pane eletrônica, como as verificadas na queda do voo que matou 228 pessoas. Ontem, a Polícia Federal disse que 49 dos 50 corpos resgatados foram identificados.