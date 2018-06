Pilotos da Air France vão treinar com simulação do voo 447

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

O treinamento, com um simulador, servirá para verificar na prática os procedimentos de emergência que devem ser realizados no caso de problemas nos sensores de velocidade do avião, afirma Erick Derivry, porta-voz do Sindicato Nacional dos Pilotos de Linha (SNPL) da Air France, que representa cerca de 70% da categoria na companhia aérea. "A sessão especial vai reproduzir as condições de perda das velocidades medidas pelos sensores em alta altitude, uma situação do que a tripulação do voo AF 447 teve de enfrentar", diz ela.

"Esse treinamento dos pilotos é uma reivindicação forte do sindicato para que eles possam aumentar sua capacidade de reação diante do problema de perda das informações de velocidade do avião", afirma o porta-voz do sindicato. Em um relatório preliminar divulgado no início de julho, o BEA, o órgão francês que investiga as causas do acidente com o voo 447 da Air France, afirmou que as falhas nos sensores de velocidade do Airbus A330 "seriam um dos elementos, mas não a causa do acidente".

Na segunda-feira, o diretor do BEA, Paul-Louis Arslanian, declarou que "nada, até o momento, permite explicar o acidente" e que as investigações poderão durar ainda até um ano e meio. Segundo o porta-voz do SNPL, esse treinamento especial, que não estava previsto no programa normal de quatro exercícios com simuladores, deverá envolver cerca de 3 mil pilotos da Air France que voam aviões da Airbus.

No fim de julho, quase dois meses após o acidente que matou 228 pessoas, quatro outros sindicatos de pilotos da Air France enviaram uma carta ao presidente da companhia aérea ameaçando convocar uma greve se não fossem tomadas "medidas visíveis" para reforçar a política de segurança da empresa. Entre as reivindicações, os pilotos também exigiam uma formação técnica em um simulador específico para observar, na prática, os procedimentos de emergência enfrentados pela tripulação do voo 447 da Air France.

Na segunda-feira, o BEA também anunciou que uma terceira fase de buscas das duas caixas-pretas do avião deve começar nos próximos meses. Essa nova fase poderá ter a participação de vários outros países, segundo o órgão francês.

