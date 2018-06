Pilotos de Legacy serão ouvidos nos EUA O juiz federal Murilo Mendes, de Sinop (MT), reconsiderou a decisão que obrigava os pilotos americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino a serem ouvidos no Brasil e determinou que o interrogatório seja realizado nos Estados Unidos, conforme insistia a defesa. Eles são réus no processo que apura a queda do Boeing da Gol, em setembro de 2006, matando 154.