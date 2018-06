Pilotos do Legacy serão ouvidos por juíza em MT O juiz da Vara Única da Justiça Federal de Sinop, Murilo Mendes, negou ontem o pedido dos pilotos americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, envolvidos no acidente do Legacy com o Boeing da Gol em 2006, para que fossem ouvidos pela Justiça nos Estados Unidos. Os dois são acusados de ''''atentado contra a segurança de transporte aéreo'''', com agravante pelas 154 mortes, conforme denúncia do Ministério Público. A audiência sobre o acidente está programada para o dia 27 de agosto, na cidade de Sinop (MT).