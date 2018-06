Pilotos sequestrados por traficantes em Mato Grosso são liberados

CUIABÁ - O piloto Evandro Rodrigues de Abreu e o copiloto Rodrigo Frais Agnelli, que estavam desaparecidos há 40 dias, foram liberados por sequestradores na madrugada desta quinta-feira, 30, em Guajará-Mirim, em Rondônia, na fronteira com a Bolívia. Os dois tinham sido sequestrado por traficantes no dia 20 de setembro durante o roubo do avião modelo King Air C90GTI, de 2006, prefixo ATY, de propriedade da então candidata ao governo de Mato Grosso Janete Riva (PSD), em Pontes e Lacerda, quando participavam de evento de campanha.

Após a liberação, que ocorreu espontaneamente pelos sequestradores, os pilotos procuraram a polícia local e, posteriormente, entraram em contato com a família em Cuiabá. Os pilotos foram liberados espontaneamente, após desentendimento entre os próprios sequestradores sobre a venda do avião.

"O Evandro contou que eles estavam sendo usados para pilotar o avião na Bolívia para o tráfico de drogas, que tem muita pista de tráfico na região, a cada cinco quilômetros. Como houve o desentendimento entre os sequestradores, soltaram na divisa de Rondônia e foram embora", informou o deputado José Riva (PSD), para quem os pilotos trabalham.