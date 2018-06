Pimentel admite erro em ter unido PT mineiro a Aécio

A proposta foi defendida também por outros petistas que participaram da comemoração, em Belo Horizonte, dos 31 anos do partido. Pimentel e o ex-governador de Minas e atual senador Aécio Neves (PSDB) se uniram em 2008 em torno da candidatura de Marcio Lacerda (PSB) à prefeitura da capital mineira. "A prioridade no momento é estarmos unidos em torno do sucesso do governo Dilma e do sucesso do PT nas próximas eleições", disse.

As declarações foram feitas ao lado de aliados de Patrus. Um deles, Rogério Correio, disse que "depende do grupo do Pimentel sepultar de vez essa aliança com o PSDB".