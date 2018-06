Pinacoteca: BNDES vai bancar segurança A Pinacoteca de São Paulo, que tem uma das mais importantes coleções de arte brasileira do século 20, foi incluída no Programa de Apoio a Projetos de Preservação e de Acervos do BNDES. A verba, de cerca de R$ 500 mil, vai financiar obras para aumentar a segurança da Pinacoteca, cujo acervo tem 7.100 obras. O BNDES vai distribuir R$ 6 milhões para 28 instituições. A lista dos beneficiados será divulgada na terça-feira.