Pinguim é encontrado em rodovia na região de Ubatuba

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal resgatou um pinguim na região de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por volta das 11h desta quinta-feira, 16.

Os agentes foram notificados de que havia um pinguim na altura do km 29 da rodovia Governador Mário Covas (BR-101), onde fica o acesso à praia do Prumirim. No local, foi constatado que o animal estava sujo de óleo e aparentemente desnutrido e debilitado.

O pinguim foi resgatado e levado ao aquário de Ubatuba, onde passará por veterinários antes de ser reintegrado ao seu habitat natural.