Pinguim é resgatado dentro de uma casa Maricá, no Rio

SÃO PAULO - Um pinguim foi localizado em Maricá, no Rio, e resgatado pelos Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) nesta quinta-feira, 1°.

A ave, da espécie pinguim de Magalhães, natural da América do Sul e característico de águas temperadas, foi recolhida na residência de uma moradora do bairro de Cordeirinho, que acionou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O pinguim, que habita as zonas costeiras da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas, migrando por vezes até ao Brasil, estava em ótimo estado de saúde, conforme avaliação de técnico do Rio ZOO e foi imediatamente encaminhado ao convívio com outros da sua espécie no plantel daquela fundação.