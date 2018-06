Piora estado de saúde de criança intoxicada por gás O estado de saúde de Keilua Baisotti, de 6 anos, intoxicada por gás no sábado no apart-hotel Barra Beach, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, agravou-se ontem. Segundo boletim divulgado pelo Hospital da Lagoa, ela foi submetida a uma nova tomografia, que revelou lesões cerebrais - um edema está comprimindo algumas áreas do cérebro. Ainda não é possível dizer se Keilua terá seqüelas. Keilua e a irmã Kawai, de 12 anos, tomavam banho juntas, depois de terem ido à praia, quando foram intoxicadas. As meninas foram encontradas inconscientes pelo padrasto, Antônio José Dutra Corrêa. Kawai morreu a caminho do hospital. A síndica do Barra Beach, Sônia Malaquias, deve ser ouvida hoje pelo delegado Carlos Augusto Pinto. Ele quer esclarecer outros episódios envolvendo vazamento de gás no condomínio. Em 1998, uma criança de 5 anos morreu intoxicada num apartamento. Em 2005, André Luiz Boffa foi encontrado pelo pai, desmaiado, no banheiro do flat 1002, o mesmo em que vive hoje o padrasto de Kawai e Keilua. O Estado tentou conversar com Boffa, mas ele não foi encontrado.