Piso cai durante baile funk e fere cem pessoas em Porto Alegre

O chão de um ginásio onde ocorria um baile funk em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cedeu na madrugada deste domingo, 21, deixando uma centena de feridos. O ginásio fica no segundo andar de um edifício e não tinha alvará de funcionamento, segundo a Secretária Estadual de Indústria e Comércio. No térreo, funciona uma agência dos Correios, informou a Rádio CBN.

Cerca de duas mil pessoas estariam no local no momento do acidente, que ocorreu por volta das 3h. Dos cem feridos, 72 foram para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre e 15 ainda estão internados. Destes, cinco passam por cirurgia, sendo que três se encontram em estado grave.

Alguns participantes do evento relataram que o chão começou a tremer antes de cair, disseminando medo entre as pessoas. O prédio, localizado no nº 5.500 da Avenida Protásio Alves, na Vila Jardim, foi interditado pela Polícia Militar. O Instituto Geral de Perícias do Estado já realizou os trabalhos técnicos e a Secretaria Municipal de Obras fará uma vistoria no local.

Texto atualizado às 13h30.