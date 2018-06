Pista central da Anchieta fechada preventivamente A pista central da Rodovia Anchieta estava fechada por volta das 16h20 deste domingo, preventivamente e nos dois sentidos, entre os quilômetros 10 e 18, no trecho de planalto. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a medida foi tomada para evitar transtornos caso o Ribeirão dos Couros transborde. O tráfego foi desviado para as pistas laterais e fluía normalmente.