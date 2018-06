Pista da Anchieta será interditada para prova ciclística amanhã A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, irá interditar neste domingo a pista norte (sentido capital) da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 65 e 55, para a realização da prova ciclística do 15º Triathlon Internacional de Santos. O trecho, que fica na entrada de Santos, ficará interditado das 6 às 12 horas. Nesse período, o tráfego será desviado para a estrada velha caminho do mar, pista paralela à Via Anchieta. Os veículos deverão seguir até a alça de acesso à interligação Baixada, no km 60, por onde chegarão à rodovia dos Imigrantes. O Sistema continuará operando no esquema 5X5.