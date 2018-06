Pista da Av. Santos Dumont é liberada depois de interdição A pista expressa da Avenida Santos Dumont, no sentido Santana, foi liberada às 8 horas desta terça-feira, 6, após ficar interditada desde a noite de sexta-feira, 2, para obras de recuperação da ponte sobre o Rio Tamanduateí, no cruzamento com a Avenida do Estado. A chuva causou erosão e derrubou o concreto de sustentação da ponte. O trânsito na região ficou complicado por toda a segunda-feira, mesmo com a pista local liberada. O trânsito fluía bem na manhã desta terça-feira. Apesar de a Avenida Santos Dumont ter sido liberada, outra interdição pode continuar complicando o trânsito na capital paulista. O trecho da Avenida Faria Lima, no sentido no sentido Itaim-Pinheiros, foi bloqueada no sábado, 3, e deve ficar fechado até o final de março por conta das obras da Linha 4-Amarela do Metrô. Visita A partir de quinta-feira, 8, até sexta-feira, 9, o paulistano também poderá enfrentar dificuldades em regiões da cidade por onde o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, passará durante sua visita ao País. Por motivos de segurança, as rotas pelas quais ele vai passar não foram divulgados, mas a expectativa é de que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em parceria com o Exército, vá fazer bloqueios próximos aos locais visitados. O presidente norte-americano tem compromisso confirmado na ONG Meninos do Morumbi e no terminal da Transpreto em Guarulhos. O Itamaraty informou que, em princípio, os percursos serão por terra. Se optar pelo trajeto por terra, o trânsito no Morumbi deve ser isolado no início da manhã de sexta-feira. Para chegar em Guarulhos, há pelo menos dois roteiros - marginais do Pinheiros e do Tietê e Rodovia Ayrton Senna até Guarulhos ou avenidas Águas Espraiadas, 23 de Maio e Tiradentes até a Ponte das Bandeiras, Marginal Tietê e a mesma rodovia. Haveria paralisação do trânsito nesses trajetos.