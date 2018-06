Pista de Congonhas é fechada por conta da chuva em SP A chuva que cai na tarde deste domingo em São Paulo voltou a provocar o fechamento da pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, que agora opera apenas com a pista auxiliar. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a pista principal foi fechada às 12h19 e não há previsão de reabertura, porque ainda garoa na região do aeroporto. Por volta das 15h30, pelo menos 20 pousos e 20 decolagens estavam com atrasos de 15 minutos a 3 horas, segundo o site da Infraero. Alguns aviões eram desviados para o aeroporto de Guarulhos, informou a Anac. Na quinta-feira, 18, a pista chegou a ficar fechada por mais de duas horas por conta da chuva, provocando transtornos aos passageiros e para o tráfego aéreo em todo o País. Devido aos constantes problemas de derrapagens de aviões, a pista vem sendo fechada toda vez que o nível de água acumulado sobre o asfalto supera 3 milímetros. O último incidente ocorreu na quarta-feira, 17, quando um Boeing 737 da Varig, que fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, derrapou na pista, mas conseguiu completar o pouso e chegar ao terminal de desembarque, sem maiores sustos para os passageiros.