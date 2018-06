Pista de Congonhas é interditada duas vezes neste sábado Por duas vezes, a Infraero interditou a pista principal do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para realizar medições do acúmulo de água, neste sábado, 17. As suspensões de pousos e decolagens ocorreram das 14h15 às 14h25 e das 18h23 às 18h33. Chovia na região desde o começo da tarde. Às 19h50, uma chuva moderada atingiu os bairros do Jabaquara, Itaim Bibi, Campo Limpo, Moema e Vila Mariana, na zona sul da Capital. Também caiu uma chuva leve em pontos isolados das zonas norte e leste. Na pista local da Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, foi registrado o único ponto de alagamento do dia, em situação transitável.