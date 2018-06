Pista expressa da Dutra é liberada em São José dos Campos O tráfego na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro - São Paulo,foi liberado na altura do quilômetro 151, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A via ficou interditada da 0h30 às 11 horas desta quarta-feira, 29, por medida de segurança. Durante a interdição, o trânsito foi desviado para as pistas marginais. O temporal de terça-feira abriu um buraco no asfalto e havia suspeita de abalos na estrutura de um viaduto naquele trecho. Pela manhã, engenheiros da concessionária NovaDutra,responsável pela rodovia, estiveram no local e avaliaram que não houve danos na estrutura. Já no sentido São Paulo-Rio, no mesmo km, o tráfego ainda flui apenas pela pista marginal e não havia previsão de quando a via expressa será liberada. Apesar disso, conforme a NovaDutra, o trânsito seguia sem problemas na região por volta das 12h30.