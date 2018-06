Pista local da Marginal Pinheiros será interdidata à noite A pista local da Marginal Pinheiro será interdita todas as noites na região próxima à Estação Pinheiros do metrô, próximo à Rua Capri, onde na sexta-feira passada ocorreu um deslizamento de terra nas obras da Linha Amarela. Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), a interdição será realizada entre as 23 horas e as 5 horas, por medidas de segurança. Após as 5 horas, volta a ser liberada uma faixa da pista local, como já está ocorrendo. A pista expressa está totalmente liberada. Segundo a Companhia, a decisão ocorre para evitar acidentes à noite, pois muitos motoristas ficam distraídos no trânsito tentado ver a cratera.