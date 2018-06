Pista principal de Congonhas é liberada após chuva forte A assessoria de imprensa da Infraero informou que a pista principal do Aeroporto de Congonhas voltou a operar normalmente para pousos e decolagens. Em razão da chuva forte que também atingiu aquela região, a pista ficou fechada das 16h43 às 17h40, provocando alguns atrasos neste domingo, 25. Durante todo o dia, dos 224 vôos tanto de partida como de chegada em Congonhas, 38 deles sofreram atrasos de mais de 45 minutos. Anchieta A pista expressa da Rodovia Anchieta no sentido Santos/São Paulo continua interditada na altura do quilômetro 13, na divisa da capital paulista com São Bernardo do Campo. O motivo foi o alagamento causado pela chuva forte. A via expressa no sentido inverso já foi liberada e o trânsito segue sem congestionamentos, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. Fernão Dias Também já foi liberada a Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte/São Paulo, nas proximidades do quilômetro 86, na chegada à capital paulista. O local ficou completamente alagado pela enxurrada, causando lentidão na área. Agora, conforme a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego é intenso, mas sem engarrafamentos.