Pista sul da Anchieta interditada na Serra do Mar A pista Sul da Rodovia Anchieta está interditada desde às 22h30 de ontem na altura do km 50, já no trecho de Serra, em razão de um acidente envolvendo duas carretas que seguiam em direção à Baixada Santista. Uma delas, carregada de máquinário para indústria, bateu na traseira de outra que estava parada à direita e carregada de açúcar. Parte da carga de açúcar caiu na pista. Dois guinchos da Ecovias estão no local para retirar os veículos de carga e a via ainda precisa ser limpa. O motorista da carreta que transportava as máquinas sofreu ferimentos graves e foi levado ao pronto-socorro municipal de Cubatão.